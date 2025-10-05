Suriye'de Halk Meclisi seçimleri sona erdi

Suriye'de Halk Meclisi seçimlerinde bazı bölgelerde oy verme işlemi sona erdi. Bazı bölgelerde oy verme işlemi devam ederken, Lazkiye, Tartus, Hama, Humus, Şam, Dera ve Halep il merkezlerinde sandıklar açılarak oy sayım işlemlerine geçildi.

Öte yandan, Şam, Halep ve Humus'un kırsal bölgelerinde oy verme işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Suriye Resmi Haber Ajansına (SANA) yaptığı açıklamada, seçim süreci boyunca herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını belirtti.

Suriye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayan Baba, seçim merkezlerinin korunması amacıyla Yüksek Seçim Komitesi ile İçişleri Bakanlığı arasında ortak bir güvenlik planı oluşturulduğunu aktardı.

Baba, kadın ve erkek güvenlik personelinin merkezlerde görev aldığını, ayrıca mobil devriyelerin sahada bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, Lazkiye merkezinden resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Bayırbucak bölgesinin Türkmen adaylarından Samer Kara Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden itibaren seçim atmosferi oldukça olumluydu. Hiçbir sorun yaşanmadı, organizasyon çok düzenliydi. Gençlerin katılımı yüksekti ve her şey sistemli şekilde ilerledi."

Suriye'de Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında 50 bölgede gerçekleşen Halk Meclisi seçimlerinde 1574 milletvekili adayı yarıştı.

Ülkede iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi nedeniyle Halk Meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil, temsil esasına dayalı seçmen heyetleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor.