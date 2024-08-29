Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'yi işgaliyle başlayan gergin ortam yeniden alevlendi. Zaman zaman İsrail'in hava saldırıları düzenlediği İsrail'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağı düştü. Düşen uçağın yandığı, pilotun ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen bir savaş uçağı düştü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin kontrolündeki Deyrizor'un Muhsan ilçesinde bilinmeyen nedenle bir savaş uçağı düştü.

PİLOT SAĞ KURTULDU

Düşen uçağın yandığı, pilotun ise sağ kurtulduğu öğrenildi. Suriye'de çatışan taraflardan düşen uçakla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

SURİYE-İSRAİL GERİLİMİ

Öte yandan İsrail ile Suriye arasındaki gerginlik devam ediyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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