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Suriye'de helikopter binaların arasına düştü 3 pilot hayatını kaybetti

Suriye'nin Hama kentinde askeri bir helikopter teknik arıza sonucu binaların arasına düştü. 3 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:24
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Suriye'de helikopter binaların arasına düştü 3 pilot hayatını kaybetti
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Suriye’nin Hama kentinde Esad rejimine ait bir helikopterin teknik arıza sonucu düştüğü ve 3 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.


Suriye’nin Hama kentinde Esad rejimine ait bir helikopter düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterin içerisinde bulunan 3 pilot hayatını kaybetti.

Yetkililer, helikopterin bir evin üzerine düştüğünü ve maddi hasara neden olduğunu belirtti.

Düşen helikopterin, Esad rejimine ait 48 saat içerisinde düşen 2’nci helikopter olması dikkat çekti.

Geçtiğimiz Cuma günü Suriye’de eğitim sırasında bir helikopter düşmüştü.

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