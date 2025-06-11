Suriye’de mayo giymek yasaklandı: Kadınlara ve erkeklere yeni kurallar geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Suriye’de mayo giymek yasaklandı: Kadınlara ve erkeklere yeni kurallar geldi

Suriye’de kadınları ve erkekleri ilgilendiren yeni kurallar geldi. Buna göre plajlarda ve havuzlarda kadınların mayo ve bikini giymesi yasaklandı. Erkeklerin ise söz konusu alanlarda gömlek giymeleri zorunlu kılındı.

Suriye hükümeti, kadınların tüm halk plajlarında burkiniler veya tüm vücut mayoları giymelerini gerektiren yeni bir kıyafet yönetmeliği yayınladı.

Turizm Bakanlığı yeni kuralların “kamu yararının gerekleri” doğrultusunda belirlendiğini belirtti.

Turizm Bakanı Mazen al-Salhani, Facebook'ta yayınladığı bir yönergede “İster turist ister yerli olsun, halk plajlarını ve havuzlarını ziyaret edenlerin, halkın beğenisini ve toplumun çeşitli kesimlerinin hassasiyetlerini dikkate alan uygun mayolar giymeleri gerekmektedir” dedi.

“Halka açık plajlarda ve havuzlarda daha mütevazı mayolar (burkiniler ya da vücudun daha fazla kısmını örten mayolar) giyilmesi gerekmektedir” denilen yönergede, "Plaj ve diğer yerler arasında hareket ederken, mayoların üzerine plaj örtüsü ya da (kadınlar için) bol bir bornoz giyilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ERKEKLERE DE GÖMLEK ZORUNLULUĞU

Yüzme alanları, otel lobileri ve yemek servisi alanları dışındaki kamuya açık alanlarda üstsüz giysilere izin verilmediğini belirten yeni yönerge uyarınca erkeklerin ise gömlek giymeleri gerektiği belirtildi.

Yönergeye göre, plajlar ve havuzlar dışındaki kamuya açık alanlarda, omuzları ve dizleri örten bol kıyafetler giyilmesi ve şeffaf veya aşırı dar kıyafetlerden kaçınılmasının tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE BATILI MAYOYA İZİN

Ancak bakanlık, uluslararası ve premium (4 yıldızlı) olarak sınıflandırılan tatil köyleri ve oteller ile özel plajlar ve yüzme havuzlarında tipik Batılı mayolara izin verildiğini bildirdi.

CNN International'ın aktardığına göre kurallara uymayanların ne gibi yaptırımlarla karşılaşacağı belli değil, ancak bakanlık cankurtaranların ve plaj denetçilerinin, kurallara uyulması için insanları izleyeceğini söyledi.

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