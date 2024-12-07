Suriye’de muhalifler açıkladı! 'Şam’a 20 kilometre kaldı'

Suriye'nin güneyinde Beşar Esad rejimiyle çatışan silahlı muhalifler, ilerlemeye devam ediyor. Muhalif gruplar, başkent Şam ile Ürdün arasındaki ana otoyol üzerindeki Sanameyn kasabasının kontrolünü ele geçirdi. Muhaliflerin lideri olan Hasan Abdul Ghany, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güçlerimiz Dera'nın kuzeyindeki Sanameyn kasabasında kontrolü sağladı ve böylece Şam'ın güneyine sadece 20 kilometre kaldı" dedi.

Sanameyn'den önce, muhalifler Ürdün sınırına yakın, nüfusunun büyük kısmı Dürzi olan Süveyda'da ve İsrail sınırına yakın olan Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra'da da kontrol sağladılar.

Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia 'Esad Suriye'den kaçtı'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhalif grupların Dera şehri de dahil olmak üzere Dera bölgesinin yaklaşık %90'ında kontrolü ele geçirdiğini bildirdi. Esad rejiminin yalnızca El Sanmin ve bazı komşu köylerde varlık gösterdiği belirtildi.

Esad rejimi, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat Nehri üzerindeki Ebu Kemal kenti ve Haseke ile Kamışlı şehirlerinde kontrol ettiği alanları PKK/YPG'ye bıraktı. Rejim güçleri bu bölgelerden çekilerek, bu alanları terör örgütü PKK/YPG'ye teslim etti.

Bir gün önce ise, Esad rejimi Irak sınırındaki Deyrizor'u da PKK/YPG'ye devretmişti.