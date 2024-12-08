Suriye'de muhalifler Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi.

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler tarafından 27 Kasım günü başlatılan ayaklanma 12'inci gününde yönetimini düşmesiyle sona erdi. 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad dönemi tamamen bitti. HTŞ, Suriye ordusu Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

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Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, ise hükümetin görevlerini bir geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu belirtti. Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildiği açıklandı.

Muhalifler son olarak, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdiği görüntüler ortaya çıktı.

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