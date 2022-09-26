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PKK'ya ağır darbe. O isim de öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusu Doğan Amanos kod adlı Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:35
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Suriye'de PKK'ya ağır darbe. O isim de öldürüldü

PKK'ya ağır darbe. O isim de öldürüldü
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İHA'nın haberine göre, güvenlik güçlerine karşı Hatay/Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Doğan Amanos kod adlı terörist Mehmet Akyol, MİT tarafından hedef listesine alınmıştı. 

Akyol, PKK’ya katılması öncesinde PKK’ya müzahir siyasi oluşumlar tarafından Irak Kandil’de eğitime gönderilmişti. Akyol, doğrudan Cemil Bayık’ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katılması akabinde örgüt kadrolarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak maksadıyla PKK tarafından organize edilen “Canlı Kalkan” eylemlerinde de yer almıştı. 

PKK’ya katıldıktan sonra Mehmet Akyol, Van ve Amanos kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara girmiş ve karakollara tacizde bulunmuştu.

Örgüt tarafından Türkiye’den Irak’a gönderilen Akyol’un Kuzey Irak’taki PKK kamplarında uzun süre faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Son dönemde Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa’da faaliyet yürüten Akyol, Ayn İsa’da MİT tarafından yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.

 

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