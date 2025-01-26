Suriye’de rejimin engellediği tarım yeniden başladı

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sırasında halkına zulmeden Esad yönetiminin 8 Aralık'ta devrilmesiyle ülke genelindeki normalleşme süreci devam ederken, tarıma elverişli topraklarda da yeniden üretim başladı.

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Zabadani ilçesinde yaşayan çiftçiler, topraklarında yeniden ürün yetiştirmeye başlarken, rejim askerlerinin ısınmak için kestiği meyve ağaçlarının yerine de yeni fidanlar dikti.

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"ESAD, HAYATIMIZI, GENÇLİĞİMİZİ, İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALDI"

Suriyeli çiftçi Abdulkerim Hüseyin İjdid, "Esad rejimi burada hiçbir şeyimizi bırakmadı. Her şeyimizi aldı, ağaçları dahi kesti. Şimdi ise yeniden dikiyoruz. Buradaki ağaçları ısınmak için kullandılar.

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Elma, şeftali, kayısı, erik ağaçlarımız vardı. Şimdi de şeftali fidanları dikiyorum. Bir aydır burada çalışıyoruz ve ağaçlarımızı yeniden dikiyoruz. Esad gittikten sonra yeni bir hayata başladık.

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Esad, hayatımızı, gençliğimizi, işimizi elimizden aldı. Biz tekrardan yeni bir hayata başlayarak doğacağız. Evleri ve ağaçları da geçtik bir genci alıp 8-10 yıl asker yapıyor ve o gencin hayatını bitiriyordu" dedi.