Suriye'de silah bırakmadan entegrasyon planı! Yeni harita çiziliyor

Duayen Gazeteci Ardan Zentürk YouTube kanalındaki konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Zentürk, "Suriye'nin kaderi nasıl Amerikan-Fransız ittifakının elinde kaldı?" "Eski ve yeni sömürge güçlerinin bu ülkeye dönük ana hedefi ne?" gibi soruları yanıtladı.

Ardan Zentürk, yaptığı değerlendirmede, "İki gün önce yapmış olduğum bir video analizde PKK YPG ile başı Mazlum Abdi'nin ki bizimkiler dahil herkes ona nedense bir anda bu Thomas Barak'ın Amerika'nın büyükelçisinin Suriye özel temsilcisi olması sürecinde Suriye Demokratik güçleri demeye başladı ya kardeşim Sayın Hakan Fidan, Sayın Yaşar Güler, Sayın Erdoğan yıllardır bu adamlara YPG demiyor muydu?" dedi.

Zentürk, "Yani şimdi birdenbire nasıl Suriye demokratik güçleri olabilir?" diye de sözlerine ekledi.

İşte Zentürk'ün konuşması:

Geçelim. Bu ele başı Paris'te demiştik. Niye demiştik? Çünkü bu iş esasında Ocak 2025'in başından beri bir tür Amerikan Fransız organizasyonuna döndü. Yani Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri fiili bir ittifakla PKK YPG unsurlarının yanında yer alarak Suriye'nin PKK YPG unsurlarının harcanmayacağı bugüne kadar 10 yıldır onlara yapılmış olan büyük yatırımın berhava olmayacağı çok özel bir yöntemle burayı Suriye'yi şekillendirmeye karar verdiler.

İşte bu şekillendirme çerçevesinde hatırlayacaksınız Thomas Barak Amerika Fransız Dışişleri Bakanının da katıldığı bir süreçte sonradan Fransız özel temsilcisinin katıldığı süreçte düzenli olarak Suriye'nin kuzey doğusundaki PKK yönetimiyle toplantılar yaptı ve ben iki gün önce de dedim ki bu Mazlum Abdı alıyorlar.

Şimdi Paris'e götürüyorlar. O Paris'te de Fransız Dışişleri Bakanı Thomas Barak, Amerikan özel temsilcisi ve hatta Emmanuel Macron'la randevunun ertelendiği söylense bileyani koskoca Fransa Cumhurbaşkanının Mazlum Abdi ile buluşma Paris'te buluşma programını almış olması bile Türkiye için bir işarettir. Benim gördüğüm kadarıyla her ne kadar Türkiye'ye birtım laflar ediliyor olsa da birtım laflar ediliyor olsa da Suriye'nin son sözünü Amerikan ve Fransız eee yönetimlerinin birlikteliğinden doğan ittifak belirleyecek ve bu ittifak gördüğümüz kadarıyla federal bir Suriye'ye doğru ilerliyor. Böyle de bir durum var. Bu arada gelen bilgiler yani sonradan gelen bilgiler daha henüz konfirme edemedim ama sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şam yönetiminin delegasyonunun da Paris'e çağrıldığı yönünde. Yani bakın 1919 Mondros Mütarekesi Osmanlı bölgeden çekilmiş.



Sonra S Piko. Ses Piko da e Fransa ve İngiliz sömürgeciliği Irak, Suriye ve Lübnan'ı yaratmış. Önce Lübnan yok tabii sonra var. İngiliz çok yorgun bir orduya sahip olduğu için esasında Suriye'yi de İngiliz almış bizden. Bakmayın siz ama demiş ki Fransa'ya ya bu manda idaresini sen buraya idare et. Ben bu tarafı idare edeceğim. Tabii petrol kaynıyor. Neyse. Ve bakın şimdi yeni süper güç ve sömürgeci güç olan Amerika Osmanlı'dan sonra Suriye'de kontrolü ele almış ve hala o bölgede hak iddia eden Fransala birlikte Suriye'nin yeniden yapılanmasını sağlıyor. Bu yeniden yapılanma öyle Thomas Parak'ın söylediği gibi şöyle olacak böyle olacak değil.

Orada zaten daha önceden çizilmiş bir plan var. Fransız hükümeti bu planı bize 5 ay önce söyledi. Dedi ki buradaki PKK, YPG unsurlarının silah bırakması mümkün olamaz ve bir güvenlik garantörü olarak burada varlıklarını sürdürecekler. Peki şimdi ne planlanıyor? Bir entegrasyondan söz ediliyor. Bir entegrasyondan. Ne o entegrasyon? Efendim siz ya silah bırakın ya Suriye ordusunun bir unsuruolun deniliyor. Onlar da deniliyor. Diyor ki biz federal bir Suriye'de Irak'taki peşmerge olalım. Irak'taki peşmerge gibi olalım.

Yani bugün net olarak söylemek gerekirse SDG sözcüsü dedikleri yani PKK YPG'li bir yetkili merkezi Şarkül Efsat'ta yaptığı açıklamada şöyle demiş 'Abjar Davut. Güçlerimizin özgünlüğünü tanıyan anayasal ve yasal bir anlaşma yoluyla Suriye ordusuna katılabiliriz'. Ne demek bu? güçlerimizin özgünlüğünü tanıyan anayasal ve yasal bir anlaşma yoluyla Suriye ordusuna katılabiliriz. Yani biz özerk askeri güç olarak Suriye ordusuyla beraber hareket eden bir meşru güvenlik gücü oluruz diyor. Bu zaten Haçdi Şabi olarak Şii Haçdi Şabiler olarak ve peşmerge olarak Irak'ta var. Yeni keşfedilmeyen bir şey bu. baştan beri söyledik. Bu buraya gider. Yani kağıt üstünde Suriye'nin entegre olmuş ama olmamış bir askeri güçten bahsediyoruz.

Böyle bir durum var. Suriye'de şiddet temposunun artması nedeniyle silahlarını tesli etmeyeceklerini de açıklıkla ifade etmiş. Şimdi silahları teslim etmiyor. Özgün kalmayı düşünüyor. Özgün kalmak emir komuta zinciri içinde kalmak.

O ZAMAN NE ANLADIM BEN BU İŞTEN?

Nasıl bir entegrasyon? Bir de bize mektup mu yazdılar, ne yaptılar bilmiyorum. İşte gel bizim yardımımıza demişler. öyle diyorlar ve resmi bir anlaşma yapmadan sakın herhalde ikile anlaşma yapmamız gerekiyor. Doğru mudur? Ben yanlış mı düşünüyorum değerli arkadaşlar?

Yani Suriye eğer bize gerçekten yardıma geldiyse şifahi bir lafla gidilip yardım edilmez. Gel kardeşim dersin. Masaya otur. Bizi Birleşmiş Milletler nezdinde Suriye'deki varlığımı meşru kılacak anlaşmayı imzala. Ben burada kalayım.

Beşar Eset Rusya'yı 2015'te çağırdı. Çatır çatır anlaşma imzaladılar. Rusya meşru kabul edilen bir yönetimin imzasıyla orada o işleri çevirdi. Efendim bize çağrı çıkarmış. E nerede anlaşma?

Nerede anlaşma? İkili anlaşma lazım. Üsleri kurmamız için yasal bir ve bunu Birleşmiş Milletlere vereceğiz. Diyeceğiz ki Türk askeri Şam yönetimi ile yapılan şu anlaşma çerçevesinde şu görevlerle bizim Somali ile öyle bir anlaşmamız var. O yüzden orada bizim üssümüz var. Yoksa demezler mi adama sen burada ne arıyorsun? Böyle bir durum var. Ve gördüğüm kadarıyla Thomas Barak'ın son sözleri yani federalist bir hükümetle sonuçlanırsa bu işler diyor ki bak Suriye'nin istikrar birlik ve adalet ve kapsayıcılık dışında nasıl bir siyasi formata sahip olması gerektiği konusunda bir emir veremeyiz. federalist bir hükümetle sonuçlanırsa bu onların kararıdır. Ve sorunun cevabı şu ki artık herkesin uyum sağlaması gerekebilir. Yani Amerika federal bir Suriye'yi kapıları sonuna kadar açmış gözüküyor.

ANLAŞMA İMZALAMADAN...

Bunu da buradan söyleyeyim. Yine söylüyorum. Sayın Erdoğan, Sayın Fidan. Hepiniz devlet adamısınız. Sizlere güveniyorum. O ikili anlaşmayı imzalamadan Mehmetçiği bir yere sokmayın.O anlaşmanın bütün maddelerini de görmemiz lazım.