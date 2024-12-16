Suriye'de Türkiye'yi bekleyen tehlikeler...

Esad rejiminin Suriye'de çöküşünden sonra Türkiye'nin Suriye'de karşı karşıya kalabileceği çeşitli durumlar Türkiye'yi çok ciddi anlamda tehlikelerle karşı karşıya bırakabilecek bir tehdit aynı zamanda...

Özellikle, Türkiye'nin desteğindeki SMO'nun, SDG/YPG'ye karşı başlattığı ya da daha sonra başlatacağı operasyonlar sırasında; Türkiye'nin sorumluluğunda değerlendirilen SMO'nun içerisine sızan veya sızdırılacak olan kimi satın alınmış unsurlar tarafından gerçekleştirilecek olası provokasyonlar; örneğin okul, hastane saldırısı ile birlikte sivillere yönelik ağır can kayıpları ile sonuçlanacak her hangi benzer bir manipülasyon, Türkiye'yi, ABD öncülüğünde bir uluslararası koalisyon ile karşı karşıya getirebilecek derecede ciddi bir tehlike...

Bu gayet olası…

Hemen her kesimin kabul ettiği bir gerçek var ki, yanı başımızda ABD/İsrail ve BOP için kurdurulacak bir Kürt devleti hem ülkemiz için hem Suriye için ve hatta tüm bölge için en ciddi tehlike ve tehdit!

Her ne pahasına olursa olsun bir Kürt devletine asla ve kat'a izin verilmemeli...

Ama tüm bunun için de olası senaryoları da göz ardı etmeksizin, olasılıklara göre hazırlıklı, öngörülü olmak gerek...

Olasılık şu ki; ABD’nin Suriye'den çekilirken veya çekildikten sonra bölgede SDG/YPG'yi imha için Türkiye'nin başlattığı veya daha sonra başlatacağı operasyonlar sırasında herhangi bir şekilde; Türkiye'yi, ABD öncülüğünde bir uluslararası koalisyon ile karşı karşıya getirebilecek bir provokasyona seyirci kalınabilir veya böylesi bir provokasyon engellenemez. Bunu en başında yapacak olan da günlerdir İsrail ve ABD'ye ağlayarak Türkiye'ye müdahale talebinde bulunması için yalvaran SDG/YPG bile olabilir...

Amaçları ise yalnızca kendilerini ABD/İsrail himayesine aldırarak Türkiye'yi ABD ve uluslararası koalisyonla karşı karşıya getirmek...

Söz gelimi SMO içerisinde yer alan başıbozuk unsurlar veya SMO görünümünde YPG/SDG tarafından satın alınmış kimi unsurlar sivil hedeflere saldırdıklarında, hastaneleri, okulları bombaladıklarında, çocukları, yaşlıları öldürdüklerinde, bu provokasyonlar ile birlikte ileri sürecekleri sistematik iddialar çerçevesinde, uluslararası kamuoyunu manipüle ederek yapacakları bir dezenformasyon ile ortaya çıkartabilecekleri sonuçlar, Türkiye'yi ciddi anlamda tehdit ederek tehlikelere boğabilir...

İşte bugünden tüm bu olasılıkları düşünmek, öngörmek ve şimdiden önlemini almak gereklidir...

Bu tür provokasyonların manipülasyonların önünü almak için yapılacak en önemli iş ise Suriye'de bağımsız uluslararası kamuoyunun denetimine olanak sağlamak olabilir.