Suriye’de Türkiye’yi rahatsız edecek adımlar atılıyor! Ardan Zentürk, emperyal güçlerin bölge siyasetini masaya yatırdı

Lokomotif gücünü Amerikan İsrail ittifakının oluşturduğu ve 3 + 1 diye adlandırılan yapıya işaret eden Ardan Zentürk şu değerlendirmeyi yaptı:

“Amerika Birleşik Devletleri ile üç güçlü Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya’nın oluşturduğu dörtlü ittifakı yönlendiren bir durumla karşı karşıyayız. Nedir bu durum?

Biz her ne kadar toprak bütünlüğü ve egemenlik bütünlüğü üzerinde konuşuyor isek ve her ne kadar herkes aynı lafı geveliyor olsa da benim gördüğüm kadarıyla, Batı emperyal güçleri net olarak karar vermiş durumda. Bu güçler federal bir Suriye istiyor. Bunu İsrail de ilk gün söyledi. Yani hem savunma bakanları hem dışişleri bakanları söyledi. Dediler ki; bizim bu Suriye meselesine müdahil olmamızı istemiyorsanız, bizim rahat olmamızı istiyorsanız, bu ülke federal olmalı.

YPG, BATI’NIN SURİYE YATIRIMI

Şimdi bu çok esasında 21 yüzyılın ne kadar böyle aşağılık bir kimlik taşıdığını göstermesi bakımından önemli. Niye ya, bir milletin orada yaşayan bir halklar bütününün nasıl bir devlet kuracağına sen karar veremezsin ki. Onlar karar verecekler. Onlar normal toprak bütünlüğünü kavuşmuş demokratik bir Suriye'de yaşamak istiyorum diyor. Hikaye bu… Tabii bu Türkiye tarafından da önlenmeye çalışılan bir hikaye. Batı emperyalizminin Suriye toprağında 10 yıllık daha fazla bir yatırımı var. O yatırımın da adı PKK YPG…

Sonuç itibariyle Haseke yönetimi dediğimiz bir sistem şimdi Irak'ın kuzeyindeki Kürt otonom yönetiminin üzerindeki vesayetleri devreye soktular. Bunu 9 Ocak günü söyledim. Çünkü 8 Ocak günü Erbil'de Onursal başkan olarak adlandırılan Kürt hareketinin lideri Mesut Barzani Suriye Kürt ulusal Konseyi ile bir toplantı yaptı.

KÜRT UNSURLAR BİR ARAYA GELİYOR

Toplantıdan sonra Sözcü Feysel Yusuf şöyle demişti:

“Başkan Barzani Suriye'deki son gelişmeler ve değişiklikler hakkında bilgi almak istedi. Başkan Barzani sürekli olarak Rojava'daki Kürt taraflarıyla görüşmeler yapıyor ve Kürtlerin birbirine yakınlaşması için çaba gösteriyor. Mazlum Abdi ile görüştük uygun bir ortam oluşturulmasını bekliyoruz ki tekrar bir araya gelelim. Kürt Ulusal Birliği partileri ile ortak görüşümüz olduğunu ve daha önce anlaşmaya vardığımız konulara tekrar geri dönmeye gerek duymadığımız da ifade ediyoruz”

Bu anlaşma ile bir heyet yapacaklar. Yönetim biçimini de belirliyorlar; % 40 Barzani, % 40 PKK YPG, % 20 de bağımsız gruplardan. Şimdi bunu ben şöyle bildirdim sizlere ve o fikrimde de devam ediyorum.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail varlığı Kuzey Irak'taki o Kürt yönetiminin de varlığını oluşturuyor.

Öyle görmek lazım. O yüzden Barzani özel temsilcisini yolladı Haseke'ye. O yönetimin başındaki şahıs Mazlum Abdi ile bir görüşme yaptı. Kendilerini Suriye demokratik güçleri olarak adlandıran PKK YPG unsurları bir açıklamada bulundular ve Barzani'nin Haseke'deki Mazlum ABD'ye Birlik mesajı yolladığını ifade ettiler. Abdi, Barzani'nin birliğe önem veren yapıcı mesajı nedeniyle teşekkür etti ve Kürt halkının ortak çıkarlarını korumak için bütün Kürt partileri arasında ortak çabalar gerektiğini vurguladığı da kaydedildi.

GELİŞMELER TÜRK TEZİNE AYKIRI

Tabii bu, bizim tezlere karşı bir durum. Çünkü biz diyoruz ki PKK YPG kendini fesh etmeli. Fesh etsin, silahlar bırakılsın ve fesh edilmeli diyoruz. Burada Barzani diyor ki; ortak bir delegasyon yapalım, yani fesih falan yok. Bir ittifak oluşuyor bize karşı. Böyle görmek lazım ve sonunda da bu ittifakın bir tek şeyi zorlayacağı kesin. O da federal bir Suriye bunu zorlayacaklar, bunun başka lamı ve cimi yok.

Nitekim Amerika ile beraber Fransa ve Almanya Suriye'nin kuzeydoğusuna geldiler Haseke'ye… Kamışlı’yı yer seçtiler sürekli görüşmeler yapıyorlar. Bu arada İngiltere’den de başka bir atak gördük. İngiltere de avam kamarasında Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili panel düzenledi. Oranın eş başkanı ve dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmet oturdu, İngiliz Parlamenterlerle hep beraber Suriye'nin geleceğini konuştular.

TÜRKİYE’Yİ İNGİLTERE’YE ŞİKAYET ETTİLER

İlham Ahmet, “Şam'da tanınan bir otorite olarak Heyeti Tahrir Şam’la diyalog içerisinde kalmayı ve bundan sonra yeni Suriye'de tüm oluşumların doğru bir şekilde işlemesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz” diyor

İlham Ahmet devamla, “Türkiye'nin bu tür diyalogların gelişmesine ve Suriye'nin kuzeydoğusunda bir yapının oluşmasına izin vermediğini görüyoruz. Daha da önemlisi; bu iki grup arasında başlayan ve halen devam eden görüşmeler sonucunda Kürtler kendi aralarındaki ittifakı geliştirmek için ciddi bir diyalog içerisinde ve önemli gelişmeler kaydedildi. Aynı zamanda Kürdistan'ın diğer parçalarındaki Kürtlerle diyalog da var. Bu diyaloğu çok kader tayin edici buluyoruz en kısa zamanda sizlerin de müjdeyi duymasını temenni ediyoruz” demiş.

FEDERAL ÇÖZÜMDE ISRAR EDİYORLAR

Yani “biz birleşiyoruz” diyor. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt toplumuyla Irak'ın kuzeyindeki Kürt toplumunun birleşmesinden bana ne, birleşebilir. Ama araya sokulan siyaset PKK YPG ise biz orada konuşuyoruz. Kimsenin birleşmesine, dağılmasına karıştığım yok. Bize ne ya ama durum bu… Ve sonra ilham Ahmet de İngilizlere diyor ki; “Kalıcı Barış ancak ve ancak federal bir Suriye'de gerçekleşebilir. Bunun için çaba gösteriyoruz” diyor.