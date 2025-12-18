ABD Kongresi, Suriye'ye yönelik yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasına onay verdi.

Kongre'nin yaptırımları tamamen kaldırmasıyla, ABD'nin Suriye'ye yönelik yatırımlarının da önü açılmış oldu.

Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmaya yönelik oylama ve Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla ABD Senatosu'na şükranlarını sunduklarını belirten Şeybani, "Bu adımı, ülkemiz ile dünya arasında işbirliği ve ortaklık için yeni ufuklar açan olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Senato, Temsilciler Meclisi tarafından zaten onaylanan ve Trump tarafından imzalanması beklenen yasa tasarısını 77’ye karşı 20 oyla kabul etti.

SEZAR YAPTIRIMLARI HAKKINDA

Esad’ın hapishanelerindeki zulmü belgeleyen isimsiz bir fotoğrafçının adını taşıyan Sezar Yasası, iç savaşın başladığı 2011’de Suriye’ye dönük dış yatırımları ciddi şekilde kısıtlamış, ülkeyi uluslararası bankacılık sisteminden koparmıştı.

Esad ve yakın çevresi ile eski yönetimi besleyenlere yönelik yaptırımlar sürüyor.