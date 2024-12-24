Suriye'de yeni gelişme! Yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara'dan şok açıklama: Birleşme kararı aldık

Suriye​'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi muhaliflerin 12 günlük ilerleyişi sonucunda 8 Aralık günü başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona erdi. Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara yaptığı açıklamada, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı​ altında birleşme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

SAVUNMA BAKANI DUYURMUŞTU: 'TEK ÇATI' KARARI

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, milli ordu yapılanması için tüm muhaliflerin bir araya gelmesini istemişti.

İdlib'deki gruplarla başlayacak süreç, Suriye Milli Ordusu (SMO), Dera-Kuneytra hattındaki güney gruplarının da tek çatı altında toplanmasıyla ilerleyecek. Bakan Kasra, Suriye'nin güvenliğini üstlenecek ordu şemasını muhalif komutanlarla paylaşmıştı.

YENİ YÖNETİMDEKİ GÖREV DAĞILIMI NEREDEYSE TAMAMLANDI

Suriye’deki mevcut geçici yönetime bağlı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni yönetimdeki görev dağılım büyük ölçüde tamamlandı. Ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceği belirtilmişti.

Mevcut görev dağılımı şöyle: