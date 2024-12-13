Suriye'deki gelişmeler anketleri altüst etti: Son araştırmada AKP ve CHP'ye şok sonuçlar

Suriye’de 27 Kasım’da Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, 8 Aralık itibariyle başkent Şam’da kontrolü ele geçirdi. Esad yönetiminin düşüşüyle birlikte, Beşar Esad ailesiyle birlikte Suriye’yi terk ederek Rusya’ya sığındı. Böylece Suriye’de 61 yıldır hüküm süren Baas rejimi sona erdi.

Sınır ülke Suriye’de yaşanan gelişmeler Türkiye'yi yapılan ilgilendirirken, ASAL Araştırma tarafından 9-12 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan "Türkiye Siyasi Gündem Aralık Ayı Araştırması”nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Anket, Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre belirlenen 26 ilde, 18 yaş üstü 1860 kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 32.5’i AKP’yi tercih ederken, yüzde 30.7’si CHP’yi destekledi. MHP ise yüzde 9.6 oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar ise şu şekildeydi:

AKP: Yüzde 22.6

CHP: Yüzde 21.4

MHP: Yüzde 6.7

DEM Parti: Yüzde 6.3

İYİ Parti: Yüzde 3.6

Zafer Partisi: Yüzde 2.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.2

Anahtar Parti: Yüzde 1.3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 2.2

Kararsız/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 30.4