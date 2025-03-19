Suriye'deki iç savaşın elektrik şebekesine maliyeti 35 milyar dolar!

Elektrik Bakanı Şakruk, Suriye'deki elektrik altyapısının durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şakruk, göreve başladıklarında yok edilmiş bir altyapı teslim aldıklarını ve hanelere günde en fazla 2 saat elektrik sağlayabildiklerini ve bu durumu değiştirmek için adımlar attıklarını söyledi.

Bakanlığın ramazanda bazı elektrik santrallerini onararak hizmete açtığını belirten Şakruk, yakıt temini ile de elektrik hizmetinin eskiye kıyasla daha iyi duruma geldiğini kaydetti.

Şakruk, "Elektriği 2 saatten 8 saate çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an elektriği gün boyu sağlayamıyoruz. Çünkü bunun için günde 23 milyon metreküp gaz ve 5 bin ton yakıt gerektiriyor." dedi.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgede bulunan petrol ve doğal gazın kullanılması halinde ise elektrik hizmetinin iyileşeceğine vurgu yapan Şakruk, ülkedeki tüm elektrik hatlarının onarımı için planlar hazırladıklarını, hırsızlık olaylarının bu onarım çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Şakruk, tüm zorluklara rağmen bazı hatları hizmete hazır hale getirdiklerini vurgulayarak, sanayi kentlerine 24 saat elektrik sağlamak için plan hazırladıklarını anlattı.

24 saat elektrik sağlamanın, mevcut yakıt ile hazır istasyonlarla bağlantılı olduğunu aktaran Şakruk, halihazırda gaz ve yakıt temin edilse bile yeterli sayıda hazır istasyonun olmadığını ifade etti.

Şakruk, Suriye'nin genelinde birinci yılda güneş ve rüzgar enerji projelerinden 1000 megavat elektrik almayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni elektrik tarifeleri için hükümete rapor sunulduğunu söyleyen Şakruk, elektrik konusunda adil dağıtımın bakanlığın önceliklerinden olduğunu kaydetti.

İÇ SAVAŞIN ŞEBEKEYE MALİYETİ 35 MİLYAR DOLAR

Yaklaşık 14 yıl süren savaş boyunca elektrik altyapısının 35 milyar dolar hasar gördüğünü ifade eden Şakruk, şebekenin onarımı ve gelişimi için 5 yıllık plan hazırladıklarını aktardı.

Şakruk, 2030'a kadar öngörülen planın gerçekleşmesi için bakanlığın 39 milyar dolara ihtiyacının olduğunu vurguladı.