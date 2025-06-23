Suriye'deki kilise saldırısını kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı! 25 kişi hayatını kaybetmişti

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, dün akşam saatlerinde başkent Şam’ın Duveyla bölgesindeki Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Saldırıyı kınayan Suriye İçişleri Bakanlığı adına konuşan Baba, ilk soruşturma bulgularının eylemin terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini söyledi.

İbadethanelerin güvenliğinin devletin kırmızı çizgisi olduğunu aktaran Baba, saldırıya karışan herkesin adalet önünde hesap vereceğini ve Mar İlyas Kilisesi’nin en kısa sürede restore edileceğini kaydetti. Baba, terör saldırısının yalnızca belli bir kesimi değil, tüm Suriyelileri hedef aldığını vurgulayarak, eylemin Suriye devletinin vatandaşlarını korumakta yetersiz olduğu izlenimini yaratmayı amaçladığını dile getirdi.

Suriye’deki ABD üssüne saldırı

Suriye Sağlık Bakanlığı ise terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e, yaralıların sayısının ise 63’e yükseldiğini duyurdu.

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA’DAN AÇIKLAMA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada faillerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılacağını söyledi. Şara, “Bu korkunç suça katılan ve planlayan herkesi yakalayarak adalet önüne çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm güvenlik birimlerimizle gece gündüz çalışacağız. Bu tür tehditlerle karşı karşıya kaldığımızda, hükümet ile halkın dayanışma içinde olması her zamankinden daha önemlidir” ifadelerini kullandı.