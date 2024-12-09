Suriye'deki kutlamalarda atılan mermi Mardin'de 2 kişiyi yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Suriye'deki kutlamalarda atılan mermi Mardin'de 2 kişiyi yaraladı

Mardin'de Suriye tarafında yapılan kutlamada atılan yorgun mermi 2 kişiyi yaraladı.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kamışlı kentinde düzenlenen kutlamalarda havaya açılan ateş sonrası düşen yorgun mermiler, Nusaybin ilçesinde Ö.Ü. (21) ve ismi öğrenilmeyen bir kadına isabet etti.

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İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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