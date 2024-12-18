Suriye'deki son durum oy dağılımını nasıl etkiledi?

BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, "Özel'in son dönemde Esad'la görüşmesi talebi sonrası yaptığımız anketlerde CHP'nin oylarında ciddi düşüş olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Aralık'ta yaptığı bir açıklamasında "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı" diye konuşmuştu. Özgür Özel'in açıklamalarından hemen sonra Beşar Esad, ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı. Suriye ile ilgili tahminleri tutmayan Özel'in oylarında ise düşme gözlendi.

"CHP'NİN OYLARINDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ GÖRÜYORUZ"

Ekol TV yayınına katılan BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, yaptıkları anket çalışmalarında "Esad ile görüşülmesi talebi sonrasında yaptığımız çalışmada, CHP'nin oylarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Demek ki iktidarın izlediği politikalar, toplum tarafından benimseniyor" diye konuştu

"CHP'Lİ SEÇMEN DE TÜRKİYE'NİN SURİYE STRATEJİSİNİ BAŞARILI BULUYOR"

Gürkan Duman "Ben toplumun bakışından bakmak istiyorum. Son dönemde yaptığımız çalışmalarda Sayın Özgür Özel'in 31 Mart seçimlerinde aldıkları oy potansiyeline hakim olmadıklarını gözlemledik. Bunu hangi gerekçeyle söylüyoruz, yaptığımız araştırmalara göre söylüyoruz. Özellikle Sayın Özgür Özel'in son dönemde Esad'la görüşmesi talebi sonrası yaptığımız çalışmada CHP'nin oylarında ciddi düşüş olduğunu görüyoruz. Türkiye, Suriye'ye destek verdi. Bir silah bile atılmadan Suriye halkı özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'den de dönüşler başladı.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASINI SEÇMENE SORDUK"

Yaptığımız çalışmalarda Türkiye'nin Suriye politikasını sorduk. Toplam seçmenin yüzde 72'si Esad rejiminin devrilmesine olumlu bakıyor. CHP seçmeninin yüzde 61'i ise Esad rejiminin devrilmesine olumlu bakıyor. Türkiye'nin stratejisini başarılı bulup bulunmadığını da sorduk. Yaklaşık yüzde 44'ü direkt başarılı olarak ifade ediyor. Başarılı ve kısmen başarılı diye topladığımız zaman toplam seçmenin yüzde 69,7'si Türkiye'nin Suriye'de yaptığı politikaları başarılı buluyor. CHP'li seçmene geldiğimiz zaman yaklaşık yüzde 50'si Türkiye'nin Suriye stratejisini başarılı bulduğunu ifade ediyor. Bu veriler bize şunu gösteriyor: Özgür Özel'in açıklamalarıyla toplumun bakışı aynı ortamda değil. Trump dahil tüm dünyadaki liderler de dahil Türkiye'nin oyun kurucusu olduğunu söylüyor" diye konuştu.