Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye?

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası milyonlarca Suriyeli başka ülkelere göç etti. Türkiye, aradan geçen yıllarda gelen sığınmacı akını nedeniyle dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke oldu. Sığınmacılar ve kaçakların sayısı, Afganlar ve Pakistanlılar ile birlikte, 10 milyonu bulurken bu durum birçok ekonomik ve sosyal probleme neden olmaya devam ediyor.

Suriye’den gelen bazı görüntüler ‘Hani iç savaş vardı’ sorusunun sorulmasına neden oluyor. Bunun en büyük örneklerinden biri de Suriyelilerin Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ülkelerine gidip gelmesi oldu. Öte yandan ülkeden gelen eğlenceli görüntüler de aynı sorunun sorulmasına neden oluyor.

Suriye’den gelen eğlenceli görüntülere eklenen son örnek sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntüler tekno müzik yapanların sahneye çıktığı bir partiden geldi. Görüntülerde tekno partisine katılan yüzlerce genç eğlenirken ışık ve lazer gösterileri de yapıldı.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken yorum yağdı.