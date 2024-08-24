Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye?

Serkan Talan
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye?

Suriye’de düzenlenen tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Sosyal medyada gündem olan görüntülere “Bu mu savaş olan Suriye?” yorumu yapıldı.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası milyonlarca Suriyeli başka ülkelere göç etti. Türkiye, aradan geçen yıllarda gelen sığınmacı akını nedeniyle dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke oldu. Sığınmacılar ve kaçakların sayısı, Afganlar ve Pakistanlılar ile birlikte, 10 milyonu bulurken bu durum birçok ekonomik ve sosyal probleme neden olmaya devam ediyor.

Suriye’den gelen bazı görüntüler ‘Hani iç savaş vardı’ sorusunun sorulmasına neden oluyor. Bunun en büyük örneklerinden biri de Suriyelilerin Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ülkelerine gidip gelmesi oldu. Öte yandan ülkeden gelen eğlenceli görüntüler de aynı sorunun sorulmasına neden oluyor.

Suriye’den gelen eğlenceli görüntülere eklenen son örnek sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntüler tekno müzik yapanların sahneye çıktığı bir partiden geldi. Görüntülerde tekno partisine katılan yüzlerce genç eğlenirken ışık ve lazer gösterileri de yapıldı.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken yorum yağdı.

ekran-goruntusu-2024-08-24-113737.png

ekran-goruntusu-2024-08-24-113749.png

ekran-goruntusu-2024-08-24-113805.png

Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
SPK’dan 2 halka arz onay Ekonomi
SPK’dan 2 halka arz onay
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı Gündem
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi Yaşam
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi Magazin
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek Spor
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek
Müstakil ev cayır cayır yandı Gündem
Müstakil ev cayır cayır yandı