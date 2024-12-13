Suriye'deki Tişrin Barajı bölgesi terörden temizlendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Suriye'deki Tişrin Barajı bölgesi terörden temizlendi

Suriye'deki Fırat Nehri üzerinde bulunan Tişrin Barajı bölgesi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, Fırat Nehri üzerinde bulunan Tişrin Barajı bölgesi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, Fırat Nehri üzerinde bulunan Tişrin Barajı bölgesi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2015'ten bu yana PKK/YPG kontrolünde bulunan Tişrin Barajı bölgesi, SMO operasyonuyla teröristlerden temizlendi. Doğu kesiminde yer alan illerin su ve elektik ihtiyacını karşılayan baraj, bölge için kritik önem taşıyordu. Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

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