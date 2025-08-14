Suriye’deki yangın Türkiye’ye sıçradı

Kaynak: İHA
Suriye'nin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Lazkiye şehrinin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıktı.

Yayladağı Sınır Kapısı'na yakın bölgede çıkan yangın Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Türkiye'ye sıçradı. Kent merkezinden de görülebilen alevlere ekipler müdahale ediyor.

