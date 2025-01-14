Suriye'deki yeni yönetimden Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Düzenleme: Kaynak: DHA
Suriye'deki yeni yönetimden Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, "Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzeyli heyetle yarın ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadelerini yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzeyli heyetle yarın ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzeyli heyetle yarın ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaret çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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