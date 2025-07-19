Suriye'den ateşkes kararı

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Süveyda'ya konuşlanmaya başladığını duyurdu. Ayrıca Suriye Devlet Başkanlığı, kapsamlı ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

SÜVEYDA'YA KONUŞLANMAYA BAŞLADI

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Dürzi silahlı gruplar ile Bedevilerin günlerdir çatıştığı Süveyda'ya hükümet güçlerinin konuşlanmaya başladığını ifade etti. Sözcü el-Baba, "Yasa dışı örgütlerin yol açtığı kanlı olayların ardından Devlet Başkanlığının doğrudan talimatıyla İç Güvenlik Güçleri, sivilleri korumak ve kaosu durdurmak amacıyla ulusal bir misyon kapsamında Süveyda'ya konuşlanmaya başladı. Devlet, tüm siyasi ve güvenlik kurumlarıyla birlikte Süveyda'da güvenlik ve istikrarı sağlamak için çabalarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri, saldırıları ve iç çatışmaları durdurmak ve eyalette istikrarı sağlamak için tüm güçlerini seferber edecek" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ ATEŞKES İLAN EDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtmişti. Çatışmaların tüm taraflarını silahlarını bırakmaya çağıran Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte komşularıyla barış ve refah içinde yaşayacakları yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz" demişti.

SURİYE'DEN DE ATEŞKES AÇIKLAMASI

Suriye Devlet Başkanlığı, kapsamlı ateşkes ilan edildiğini duyurarak tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulundu.