Suriye’den gelen TIR'da 79 ton ceviz içi ele geçirildi

Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir TIR durdurulup arama yapıldı. Akçakale Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı aramada TIR'ın dorsesindeki torbalar içerisinde 79 ton ceviz içi bulundu. Gümrük Müdürlüğü'nün talebi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendislerinin yaptığı incelemede, ceviz içinin "Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu ve tüketime uygun olmadığı tespit edildi. Hem insan hem de hayvan sağlığı için zararlı olduğu belirlenen tonlarca ceviz içi imha edildi, TIR sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ceviz içi numuneleri fiziki ve duyusal muayenelere tabi tutuldu. Yapılan analizlerde, ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlendi. Cevizlerin tüketiminin insan ve hayvan sağlığına uygun olmadığı ortaya çıktı. Analiz sonuçlarına dayanarak, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol ekiplerinin nezaretinde, 79 ton kabuksuz ceviz içi imha edildi. Yetkililer, insan sağlığını tehdit eden bu tür ürünlerin ülkeye sokulmasının önüne geçilmesi için denetimlerini sürdürecek" denildi.