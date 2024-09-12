Suriye’den gelen yorgun mermi Karkamış’ta can aldı

Son günlerde yorgun mermi endişesinin yaşandığı ilçede, bilinmeyen bir nedenle ateşlenen yorgun mermiler çeşitli noktalara isabet etti.

Bu mermilerden biri Fırat Nehri kenarında oturan Mehmet Caymaz’ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı ve Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Caymaz hayatını kaybetti.

Genç gencin ölümünün ardından yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.