Suriye’den gelen yorgun mermi Karkamış’ta can aldı

Kaynak: İHA
Suriye’den gelen yorgun mermi Karkamış’ta can aldı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, Suriye tarafından geldiği öne sürülen bir yorgun mermi nedeniyle 19 yaşındaki Mehmet Caymaz hayatını kaybetti.

Son günlerde yorgun mermi endişesinin yaşandığı ilçede, bilinmeyen bir nedenle ateşlenen yorgun mermiler çeşitli noktalara isabet etti.

Bu mermilerden biri Fırat Nehri kenarında oturan Mehmet Caymaz’ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı ve Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Caymaz hayatını kaybetti.

Genç gencin ölümünün ardından yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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