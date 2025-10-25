Suriye’nin Resulayn kentinden sınır hattından Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan Abdulmalik El D. (15) ile Ahmet Elmudzi El M. (20), Ceylanpınar-Akçakale kara yolu kenarında yaralı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla vurulduğu belirlenen 2 Suriyeliye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralıların kim ya da kimler tarafından vurulduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.