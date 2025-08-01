Suriye'den Türkiye'ye kaçak gelmenin reklamını yapıyorlar

HATAY / HALİT İRİ

Suriye'den Türkiye'ye kaçak yolla geçenlerin videoları aleni şekilde TikTok'ta "@m.y0_7" kullanıcısı tarafından paylaşıyor.

Edinilen bilgiye göre; Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yaptıktan sonra "Şanlıurfa ya sağ salim yetiştik elhamdülillah" şeklinde ifadelerle kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşılıyor.

İnsan kaçakçıları tarafından çekilen videolarda, kaçakların görüntüleri ile kaçak yol güzergahının reklamı yapılıyor. Aynı zaman da kaçakların Suriye'de yediemin de bulunan paraları, yapılan anlaşmaya istinaden geçiş yapıldıktan sonra alabilmeleri için kayda alınarak sosyal medyada paylaşılıyor.