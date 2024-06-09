Suriyeli adam Suriyeli komşusunu bilezikleri için çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı

Kaynak: AA
Suriyeli adam Suriyeli komşusunu bilezikleri için çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı

Şanlıurfa'da evinde öldürülen Suriye uyruklu Nur Elsüleyman'ın (29), komşusu Demmam Zurer (28) tarafından bilezikleri çalmak için defalarca bıçaklandığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi Nur Elsüleyman, eve gelen eşi tarafından kanlar içinde yerde bulundu. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Evdeki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra toprağa verildi. Cinayetle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri aynı binada oturan komşusu Suriye uyruklu Demmam Zurer'i gözaltına aldı. Zurer, cinayetle ilgisi olmadığını iddia etti.

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BALKONDAKİ KAN İZİ ELE VERDİ

Olayın yaşandığı evin balkonunda bulunan kan izi ile Zurer'den alınan örnekler birbirine uyunca ikinci kez ifadeye götürülen Zurer, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Zurer, ifadesinde, olay günü komşusu olan Nur Elsüleyman'ın kapısını çalarak evine girdiğini, bir süre konuştuktan sonra Nur Elsüleyman'ın kolunda bulunan altınları almak istediğini, ve boğuşma yaşandığını, bu sırada kendisi de evin mutfağından aldığı bıçakla, çocuğunun yanında onu defalarca bıçakladığını, sonra arka balkondan kaçarak evden çıktığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Demmam Zurer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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