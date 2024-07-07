Suriyeli, Afgan, Fas ve Pakistanlılar Türkiye'nin elenmesini kutladı. Sevinç gösterileri için sokaklara çıktılar

Düzenleme: Ayşe Memiş
Suriyeli, Afgan, Fas ve Pakistanlılar Türkiye'nin elenmesini kutladı. Sevinç gösterileri için sokaklara çıktılar

A Milli Takımı dün EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'yla karşı karşıya geldi. Herkesin nefesini tutarak izlediği mücadelenin yenilgiyle sonuçlanmasının ardından Suriyeliler, Afganlar, Faslar ve Pakistanlılar sokaklara çıkarak sevinç gösterileri yaptı.

A Milli Takımımız, dün akşam EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. Milliler, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek ve turnuvaya veda etti. Tüm Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği maç sonrası takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı. O anları görenler de büyük üzüntü yaşadı.

SOKAKLARA ÇIKIP TÜRKLERİN ELENMESİNİ KUTLADILAR

Mücadele sonrası sosyal medyada, yıllardır Türkiye’de yaşayan; savaştan kaçıp Türklere sığınanların nasıl sokaklara çıkarak Türklerin elenmesini kutladığını Serkan Tanyıldızı paylaştı.

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"KANSIZ SÜRÜSÜ!”

Tanyıldızı, söz konusu videoyu “Viyana’daki sığınmacılardan Suriyelisi, Afganistanlısı, Faslısı ve Pakistanlısı, Türkiye’nin elenmesini kutlamak için sokaklara çıktı. O kadar sene ülkemizde yiyip içtikten sonra, ben asla teşekkür edeceklerine inanmamıştım, kansız sürüsü!” sözleriyle paylaştı.

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TÜRKLERE, TÜRK BAYRAĞINA VE TÜRK ARAÇLARINA SALDIRMIŞLARDI

Videodaki kişilerin ellerinde Suriye ve Hollanda bayrağı olduğu da görülürken, akıllara Suriyelilerin Suriye’de Türk bayrağını indirmesi ve Türk araçlarına saldırmaları geldi.

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