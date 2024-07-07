Suriyeli, Afgan, Fas ve Pakistanlılar Türkiye'nin elenmesini kutladı. Sevinç gösterileri için sokaklara çıktılar

A Milli Takımımız, dün akşam EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. Milliler, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek ve turnuvaya veda etti. Tüm Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği maç sonrası takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı. O anları görenler de büyük üzüntü yaşadı.

SOKAKLARA ÇIKIP TÜRKLERİN ELENMESİNİ KUTLADILAR

Mücadele sonrası sosyal medyada, yıllardır Türkiye’de yaşayan; savaştan kaçıp Türklere sığınanların nasıl sokaklara çıkarak Türklerin elenmesini kutladığını Serkan Tanyıldızı paylaştı.

"KANSIZ SÜRÜSÜ!”

Tanyıldızı, söz konusu videoyu “Viyana’daki sığınmacılardan Suriyelisi, Afganistanlısı, Faslısı ve Pakistanlısı, Türkiye’nin elenmesini kutlamak için sokaklara çıktı. O kadar sene ülkemizde yiyip içtikten sonra, ben asla teşekkür edeceklerine inanmamıştım, kansız sürüsü!” sözleriyle paylaştı.

TÜRKLERE, TÜRK BAYRAĞINA VE TÜRK ARAÇLARINA SALDIRMIŞLARDI

Videodaki kişilerin ellerinde Suriye ve Hollanda bayrağı olduğu da görülürken, akıllara Suriyelilerin Suriye’de Türk bayrağını indirmesi ve Türk araçlarına saldırmaları geldi.