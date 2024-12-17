Suriyeli Bursaspor taraftarı isyan etti. ‘Son maçımdı ya Suriye’ye döneceğim, 2 penaltımız verilmedi’

Geçtiğimiz günlerde Bursaspor, evinde Karşıyaka’yı konuk etti. Bursaspor, bol pozisyon bulduğu maçta Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni kurulmasına rağmen büyük bir çıkış yakalayan “Taraftarın sesi” mikrofonuna konuşan Suriyeli bir taraftar, Bursaspor’un iki penaltısının verilmediğini iddia ederek isyan etti.

“SON MAÇIMDI YA SURİYE’YE DÖNECEĞİM, 2 PENALTIMIZ VERİLMEDİ”

Suriye’deki Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye’ye döneceğini belirten taraftar, Bursaspor’un son maçını izlediğini belirterek, “Son maçımdı ya Suriye’ye döneceğim, 2 penaltımız verilmedi. Çok sinirliyim. Halep’e gidip orada Teksas derneği açacağım” ifadelerini kullandı.

Suriyeli taraftarın bu konuşması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.