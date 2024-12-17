Suriyeli Bursaspor taraftarı isyan etti. ‘Son maçımdı ya Suriye’ye döneceğim, 2 penaltımız verilmedi’

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Suriyeli olduğunu belirten bir Bursaspor taraftarı, Karşıyaka maçında Bursaspor’un iki penaltısının verilmediğini iddia ederek isyan etti. Suriyeli taraftar, “Son maçımdı ya Suriye’ye döneceğim, 2 penaltımız verilmedi. Çok sinirliyim. Halep’e gidip orada Teksas derneği açacağım” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Bursaspor, evinde Karşıyaka’yı konuk etti. Bursaspor, bol pozisyon bulduğu maçta Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni kurulmasına rağmen büyük bir çıkış yakalayan “Taraftarın sesi” mikrofonuna konuşan Suriyeli bir taraftar, Bursaspor’un iki penaltısının verilmediğini iddia ederek isyan etti.

“SON MAÇIMDI YA SURİYE’YE DÖNECEĞİM, 2 PENALTIMIZ VERİLMEDİ”

Suriye’deki Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye’ye döneceğini belirten taraftar, Bursaspor’un son maçını izlediğini belirterek, “Son maçımdı ya Suriye’ye döneceğim, 2 penaltımız verilmedi. Çok sinirliyim. Halep’e gidip orada Teksas derneği açacağım” ifadelerini kullandı.

Suriyeli taraftarın bu konuşması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son Haberler
Mide ve bağırsaklarından 51 kapsül uyuşturucu çıktı
Mide ve bağırsaklarından 51 kapsül uyuşturucu çıktı
Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray maçı sonrası sert tepki: Algınız batsın
Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray maçı sonrası sert tepki: Algınız batsın
E-ticaret devi satılıyor! Yeni sahibi belli oldu
E-ticaret devi satılıyor! Yeni sahibi belli oldu
Suriyeli Bursaspor taraftarı isyan etti. ‘Son maçımdı ya Suriye’ye döneceğim, 2 penaltımız verilmedi’
Suriyeli Bursaspor taraftarı isyan etti. ‘Son maçımdı ya Suriye’ye döneceğim, 2 penaltımız verilmedi’
Uludağ'da kayak ücretleri belli oldu
Uludağ'da kayak ücretleri belli oldu