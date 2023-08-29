ABD'den Şekerbank'a 100 milyon dolar için Suriyeli şartı

Editör : Abdullah Keleş

Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu (US International Development Finance Corporation-DFC) ile Şekerbank arasında yüzyılın felaketi 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin kalkınmasına yönelik 100 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

Şekerbank’ın da kendi kaynaklarından ekleyeceği 33 milyon dolar ile finansman 133 milyon dolara ulaşacak.

SURİYELİ ŞARTINI GİZLEDİLER

ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, krediler ile depremden etkilenen bölgelerin kalkınması öncelikli olmak üzere kadınlara ait işletmelerin ve KOBİ’lerin finansmanında kullanılacağı ifade edilirken, DFC'nin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamadaki 'Suriyeli mülteciler' ifadesi dikkat çekti.

"SURİYELİ ÇALIŞTIRAN KOBİ'LERE FİNANSAL DESTEK"

ABD hükümetinin finansal kuruluşunun resmi internet sitesindeki anlaşmaya ilişkin şartların bulunduğu maddede, ‘Suriyeli mültecileri çalıştıran veya fayda sağlayan KOBİ’lere finansal destek sağlayacak’ ifadeleri kullanıldı.