Suriyeli genç evde başka bir erkekle gördüğü evli ablasını bıçakladı

Kaynak: DHA
Suriyeli genç evde başka bir erkekle gördüğü evli ablasını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriyeli Ammar A. (24), evli olan ablası Rahaf A.'yı (28) evde başka bir erkekle görüp öfkeye kapılarak bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan Rahaf A.'nın hayati tehlikesi sürerken, Ammar A. suç aletiyle yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. İş çıkışında eve gelen Ammar A., ablası Rahaf A.'yı başka bir erkekle görünce, mutfaktan aldığı bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. O sırada evde bulunan erkek, kaçarak izini kaybettirdi. Ammar A. da olay sonrası kaçtı.

Rahaf A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada hayati tehlikesi olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Ammar A.'yı kaçarken suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ammar A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili olarak Rahaf A.'nın evde birlikte olduğu erkeğin de arandığı bildirildi.

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