Suriyeli göçmenin feci ölümü

İHA'nın haberine göre, Bodrum’dan bota binen toplam 12 göçmen Yunanistan'ın Kos Adası'na doğru yola çıktı. Karaada açıklarında 21 yaşındaki Mohamad Omar Khattab, bottan düştü. Bota takılı motorun pervanesine kapılan Suriye uyruklu göçmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olaydan kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Yaşamını yitiren göçmen ekiplerce denizden alındı. Bottaki 12 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki bir kişi gözaltına alındı.
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