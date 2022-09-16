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Suriyeli göçmenin feci ölümü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bindiği lastik bottan düşen Suriyeli göçmen, pervaneye kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Bottaki göçmenlerin Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek istediği belirtildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 07:44
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Suriyeli göçmenin feci ölümü

Suriyeli göçmenin feci ölümü
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İHA'nın haberine göre, Bodrum’dan bota binen toplam 12 göçmen Yunanistan'ın Kos Adası'na doğru yola çıktı. Karaada açıklarında 21 yaşındaki Mohamad Omar Khattab, bottan düştü. Bota takılı motorun pervanesine kapılan Suriye uyruklu göçmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olaydan kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Yaşamını yitiren göçmen ekiplerce denizden alındı. Bottaki 12 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki bir kişi gözaltına alındı.

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