Suriyeli insan kaçakçısı Erdoğan’ın mitingine gitti. 'Güvenli ve garantili geçiş' paylaşımı yapmıştı

Sosyal medyada paylaştığı sınır geçiş görüntüleriyle tepki çeken Suriyeli insan kaçakçısının, Erdoğan’ın Konya mitingine gittiği ortaya çıktı.

Suriyeli insan kaçakçısı Erdoğan’ın mitingine gitti. 'Güvenli ve garantili geçiş' paylaşımı yapmıştı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası beraberinde birçok krizi getirdi. Hükümetten güç alan insan kaçakçıları da sınırdan rahat rahat paylaşımlar yaparak Türkiye sınırının nasıl aşılabileceğinin adeta dersini veriyor.

Bu usulsüzlükleri yapanların başında ise kendisine “Kaçakçılık Lordu Şabani 505” ismini veren bir Suriyeli geliyor.

İnsan kaçakçısının geçtiğimiz gün, Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mitingine katıldığı ve o anları sosyal medya hesabında yayınladığı ortaya çıktı. Yaptığı hukuksuz paylaşımlar sebebiyle normal şartlarda yargılanması gereken şahsın, mitingden öz çekim yapıp paylaşması tepkilere sebep oldu.

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''BURADAN GEÇİŞLER DAHA KOLAY VE GARANTİ'' PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Suriyeli insan kaçakçısının bir paylaşımı adeta pes dedirtmişti. Suriyeli insan kaçakçısı suç unsuru taşımasına rağmen rahat rahat sınır duvarının altından paylaşım yaparak, ''buradan geçişler daha kolay ve daha garanti'' dedi.

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