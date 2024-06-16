Suriyeli istilasını gösteren 3 dakikalık video. Kurtuluşun simgesi Gaziantep Arap şehrine döndü

Düzenleme: Serkan Talan
Suriyeli istilasını gösteren 3 dakikalık video. Kurtuluşun simgesi Gaziantep Arap şehrine döndü

Kurtuluşun simgesi olan Gaziantep son yıllarda bir Arap şehrine dönüştü. CHP’li Milletvekili Melih Meriç, kentteki Suriyeli istilasını gösteren 3 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Türkiye’ye gelen sığınmacı ve kaçakların sayısı Afganistan’dan da gelenlerle birlikte 10 milyona dayandı. Suriyeliler özellikle Gaziantep gibi sınıra yakın kentlerde nüfusun önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu durumun ciddi bir beka sorununa yol açsa da sığınmacıların gönderilmesine ilişkin hiçbir adım atılmadı. Hatta sığınmacılar Türkiye’de istedikleri gibi iş kurup yaşayabiliyorlar.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sosyal medya hesabından paylaştığı 3 dakikalık videoda Gaziantep’in geldiği son durumu ortaya koydu. Meriç’in paylaştığı videoda Gaziantep’in bir ‘Arap şehrine’ dönüştüğü gözler önüne serildi.

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CHP’li Meriç, çektiği videoda Gaziantep sokaklarında gezdi. Meriç’in girdiği bir fırının tabelasının Arapça olduğu görüldü. Fırındaki esnafla sohbet eden Meriç, çalışanların Suriyeli olduğunu gördü.

Meriç, sokakları gezerken sokakların kirli olduğuna da dikkat çekerek, “Burayı bu hale getiren yetkililer hiç gezdiler mi gördüler mi?” sorusunu sordu. Meriç, videoda sözlerine şöyle devam etti:

“Burada daha önce yaşayan insanlar Gaziantep’in dirayetli, vatanını, milletini seven insanlarıydı. Demin bu konuşmaları yaparken biri “Senin Allah’ına kurban” dedi. Çünkü halk o kadar bıkmış ki bu olaydan… Ama seslerini kimseye duyuramıyorlar. Bu dükkanları açmak için kimlerden izin aldıklarını merak ediyorum.”

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CHP’li Melih Meriç videoyu “Gelin 3 dakikada Gaziantep'in son halini izleyelim. Bu şehrin sonu bu olmamalıydı! Bir kaç sene sonrasını hayal bile edemezsiniz.Dönün bu yanlıştan artık! Gaziantep'e ihanet etmeyin.Suriyeli mülteciler artık bir sorun değil, beka sorunu haline geldi. Misafirlik bir yere kadar. Bizler yakında kendi vatanımızda misafir hale geleceğiz” mesajıyla paylaştı.

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“HAVASI EN KİRLİ VE EN PAHALI ŞEHİRLERDEN BİRİYİZ”

CHP Gaziantep Milletvekili Meriç, daha öne yaptığı bir açıklamada ise kente gelen turist sayısında meydana gelen düşüşe dikkat çekerek bunun nedenlerini sıralamıştı. 2023 yılında Gaziantep’e gelen turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 7 düştüğünü belirten Meriç, kente gelen yerli ve yabancı turistin uygun fiyat bulamadığını söylemişti.

Meriç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Turistler bir kenara kendi hemşehrilerim en son ne zaman kilo ile baklava veya fıstık alabildi? Şimdi turist sayısı neden düşüyor elbette daha iyi anlıyoruz. Gaziantep'in gelişimini yerine getirilmeyen söylemlerle değil, rakamlarla yorumlayınca gerçeği bulmuş olacağız. En pahalı ve havası en kirli şehirlerden biriyiz. Benim değerli hemşehrilerim soruyorum size bu kentte turist gelir mi?”

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