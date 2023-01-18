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Protez bacağı ile sınırı kaçak geçti. Bir de yol güvenli diye video paylaştı

Suriye, Afganistan, Pakistan kökenli göçmenler ülkemize kaçak yollarla girmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda protez bacakları olan adam sınırdan ailesiyle birlikte "rahatlıkla" nasıl geçtiğini anlattı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:13
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Suriyeli kaçak sınırı protez bacağı ile elini kolunu sallaya sallaya geçti

Protez bacağı ile sınırı kaçak geçti. Bir de yol güvenli diye video paylaştı
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Siyasetin sıcak gündeminde ana başlıklardan biri haline gelen sığınmacı sorunu her geçen gün daha da derinleşiyor.

Sığınmacılar, neredeyse her gün yaşanan skandallarla gündeme gelmesinin yanında iktidar ile muhalefet arasında Suriyelileri “gönderip, göndermeme” polemiğiyle de tartışılıyor.

Türkiye'deki Suriyelilerin kaçının vatandaş olduğu ve seçimlerde oy kullanacağına ilişkin çeşitli iddialar da gündemde.

GÖÇ AKINI SÜRÜYOR

Yarattıkları demografik tehlike ve Türkiye’nin ulus devlet yapısına karşı oluşan tehdit konu üzerine çalışmalar yapanlar tarafından sıklıkla ifade edilirken, ülkemize Afganistan ve Pakistan, Bangladeş’ten yaşanan göç akını da sürüyor.

Türkiye’ye yaşanan göç akını sınır güvenliğini de "tartışmalı" hale getirdi.

Emekli albay Aziz Ergen'in paylaştığı bir videoya "Hani sınırlar sapasağlamdı" ,"sınırlarımız kevgire döndü" yorumları yağdı.

Videoda protez bacakları olan adam sınırı ailesiyle birlikte 2 gün önce Hatay sınırından (16.01.2023) nasıl rahatlıkla geçtiğini anlatıyor.

"SINIRDAN GÜVENLİ VE RAHAT GEÇTİK"

İşte Aziz Ergen'in o paylaşımı;

"Protezli bacakları ile sınırları geçerek gelen sığınmacıyı hiç gördünüz mü?  
“16/01/2023 tarihinde protezli ayaklarımla, ailem ile birlikte çok güvenli ve rahat bir şekilde kaçak yollarla geçiş yaparak geldik” diye anlatıyor." paylaşımına yorum yağdı.

Beyaz enerji operasyonunu yöneten Güneydoğu’da sınırda Amerikan askerlerine çuvalı geçirip ifadelerini alan komutan Jandarma Kıdemli Albay Aziz Ergen kimdir?  

AZİZ ERGEN KİMDİR?

1960 yılında Elazığ’da doğdu. 1979 yılında Kara Harp Okulundan Teğmen olarak mezun oldu. 9 yıl süre ile Antalya, Nevşehir, Tunceli, Diyarbakır, Çanakkale ve Van'da Komando Eğitim ve Asayiş Bölük komutanlığı yaptı.

1992 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu.

1992-1997 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Plan Prensipler Daire Başkanlığında, 5 yıl Savunma, Araştırma, İnceleme Şube müdürü olarak görev yaptı.

1997-2000 yılları arasında Batman Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. Bölgede ağırlıklı olarak PKK ve Hizbullah Terör Örgütü operasyonlarını koordine etti.

2000–2001 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı olarak görev yaptı.(Yurt içi Yurt dışı operasyonlar, Beyaz enerji ve Mavi akım operasyonları)

2001–2003 yılları arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında Kurmay Başkanı olarak görev yaptı.

2003–2004 yıllarında Şırnak Uludere-Gülyazı Taktik J.Sınır Alay komutanı olarak görev yaptı. Bu dönemde 19 Mayıs 2004 de Kuzey Irak topraklarında PKK kamplarını gözetleyen emrimde görevli Türk Timimizi, birinci çuval hadisesindeki gibi esir alarak Bağdat’a götürmeye gelen 60-70 kişilik Peşmerge grubundan bir ABD li Alb. ve 5 CIA Peşmergesini esir alıp silahlarından arındırarak soyundurup 5 saat süreyle sorgulattırdı. Ancak Ankara’dan gelen telefon emri ile serbest bıraktırdı.

2004-2005 yılları arasında Şırnak J.Snr.Tüm.Kur.Bşk.nı olarak görev yaptı.

2005 yılında Kurmay Albay rütbesinde iken FETÖ baskısı nedeniyle emekliliğe zorlanıp emekli oldu. Üç ay sonra Şemdinli iddianamesine dahil edilerek dönemin KKKnı Yaşar Büyükanıt ve 37 subay arkadaşı ile birlikte yargılandı. 2009 yılında bu davada beraat etti. 2009 yılında Ergenekon davasına dahil edilerek Diyarbakır Özel yetkili Mahkemesinde yargılandı.

Emekli olduktan sonra yurt içi ve yurtdışı firmalarda, Sistem Koordinatörlüğü, Güvenlik Koordinatörlüğü ve Danışmanlık görevlerinde bulundu.

Şuanda ZAFER PARTİSİ Ümit Özdağ’ın Baş Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası.

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Sade vatandaş
18.01.2023 10:55
Üç beş oy için memleketin düştüğü hale bak  
 
vatan sever
18.01.2023 10:34
EY YÜCE TÜRK MİLLETİ ARTIK SİLKELENME VAKTİ SINIR SADECE VATAN SEVERLER İÇİN NAMUSTUR!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????? UNUTMA UNUTTURMA  
 
İstanbullu
18.01.2023 10:30
Boşuna zahmet etmişler kalmış en fazla 6 ay geldikleri gibi gidecekler.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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