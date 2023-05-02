Suriyeli şahıs kendisini reddeden kadını öldürdü

Hükümetin olmayan göç politikası sokakları ve işyerlerini güvensiz hale getirmeye devam ederken, sığınmacı krizi her geçen gün milli güvenlik krizi haline geliyor. Yabancıların bu kadar rahat silaha ulaşabilmesi toplumda endişelerin artmasına sebep oluyor.

Türk milleti, özellikle de Türk kadını sokaklarda kendisini güvende hissetmiyor. Yeni Türkiye diyenlerin sokakları, mahalleleri ve kentleri getirdiği durum ortada. Bunun son örneği İstanbul Başakşehir’de yaşandı.

Suriye uyruklu şahıs, işyerinden takıntılı olduğu Ada Uzkul’un evine giderek kadını dışarıya konuşmaya çağırdı. Ancak olumlu cevap alamayınca dehşet saçtı.

Olay, dün gece Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan Ada Uzkul'a takıntılı olan ve aynı iş yerinde çalışan Suriyeli şahıs, Uzkul'un evine gitti. Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Suriyeli şahıs, önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine Haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ada Uzkul'u hastaneye kaldırdı.

Başından yaralanan Suriyelinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Ada Uzkul da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. (DHA)

Adli Tıp Kurumunu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Uzkul'un cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere memleketi Bitlis’e götürüldü.