Suriyeli tecavüzcüye tepki gösteren 67 kişi gözaltına alındı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi 6 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Polis ekipleri istismarcı Suriyeliyi gözaltına almaya çalışırken bölgeye toplananlar şahsı almak için olay çıkardı. Polis ekipleri evin çevresinde toplananları göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıtmaya çalıştı. Öte yandan itfaiye ekipleri olaylar sırasında çıkan yangınlara müdahale etti.

Olayları yatıştırmak için devreye giren Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, “Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum” dedi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, çıkan olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır.

Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir.

Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde,

Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”