Suriye'ye dönüşler başladı, ilanlar patladı! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Suriye'de Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu süreçte ilan sitelerinde "Suriyeli'den acil satılık" , Acil Suriye'ye gideceğim için satılık" gibi ifadelerle evlerini, iş yerlerini ve otomobillerini satışa çıkardılar. Konut ve otomobil sektörünün bu gelişmeyle hareketleneceği öngörülürken uzmanlardan artarda dolandırıcılık uyarısı geldi.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan emlakçı Şenay Araç, "Şu anda özellikle araba piyasasında bu tür ilanlar daha çok görülüyor. Ancak konut piyasasında henüz bu kadar yaygın değil. İlerleyen günlerde konut tarafında da artış yaşanmasını bekliyoruz. Geri dönen Suriyeli sığınmacıların çoğu kiracı konumunda. İstanbul'da en çok Esenyurt bölgesinden bir gidiş var. Öte yandan, Başakşehir gibi bölgelerde konut sahibi olan Suriyeliler de var. Ancak bu grupların dönüşü biraz süre alacaktır. Konut sektörüne etkilerini 1,5 yıl içerisinde göreceğiz" dedi.

'DOLANDIRICILIĞA AÇIK BİR KONU'

Araç, "Burada dolandırıcılığa dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medyada "Acil Suriye'ye döneceğim, satılık daire, araç ya da mülk" şeklinde ilanlar görenlerin dikkatli olması lazım. Muhatap olduğunuz kişiyle bir araya gelip tapu işlemlerine başlamadan önce o mülkü çok iyi araştırın. Dolandırıcılar, insanların aceleci ve uygun fiyatlı satışlara olan ilgisini fırsata çevirebilir" ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA ARAŞTIRIN"

İlanları araştırıp, profesyonel bir emlak firmasına danışılmasını öneren Araç, "Belediye ve tapudan ön araştırmalarını yaptıktan sonra eğer ki onların içine siniyorsa öyle değerlendirip satışını alsınlar. Bu ilanlar zaten çarpıcı bir başlıkla geliyor. Bu dolandırıcıların hedefi. Amaç, piyasada çok ucuza mal satıp, oradaki insanı yakalamak. Tabi bunu yakaladığı zaman siz ararsınız. Aradığınız zaman sizi bırakmıyor, sürekli arıyor. Aynı telefon dolandırıcılığında olduğu gibi. Sizi bir çembere alıp o çemberin içinden çıkarmıyor. İnsanlar bu kadar büyük meblağları zor bir araya getiriyor. Mutlaka araştırsınlar" diye konuştu.

"ÇOK SAHTE İLANLAR VAR"

Galerici Engin Muti ise durumu yakından takip ettiklerini belirterek "Dükkanımıza gelen Suriyelilerin araçlarını satışa çıkardıklarını görüyoruz. Daha önce buradan araç alan Suriyeliler, şimdi ülkelerine dönüş hazırlıkları yaptıkları için bu araçları mecburen satıyor. Aracının değeri 1,5 milyon liraysa 1 milyon 200 bine bırakabileceğini söylüyor. Ülkelerine dönecekleri için nakite ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar. Sadece araç değil, evlerini de satışa çıkaranlar var. Bu durumun piyasada mutlaka bir etkisi olacaktır. Çok büyük bir değişim olmasa da özellikle bu satışların artmasıyla araç piyasasında bir fiyat düşüşü yaşanabilir. Çok sahte ilanlar var. "Suriyeliden acil satılık, hemen gidiyorum" gibi ilanlar var. Örneğin, "Parayı elden alacağız, vekaletle halledeceğiz" gibi ifadelerle vatandaşlar kanmasın. Vatandaş, güvenli ödeme haricimde ödeme yapmasın. Suriyeliler üzerinden sahte satışlar var" dedi.

'SAHTE İLANLARA DİKKAT ETSİNLER'

Araç fiyatlarının yüzde 10 düşeceğini öngören Muti, "Piyasada işler biraz durgundu. Bu yüzden sektör canlanacak ama fiyatlar da düşecektir. Çok fazla dolandırıcılık vakası yaşanıyor. İnsanlar sahte ilanlara dikkat etsin. Aracı görmeden kimseye kapora ya da para göndermesin. Dolandırıcılar özellikle "Acil satılık, hemen gidiyorum" gibi ilanlarla vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Bu yüzden kimseye aracı görmeden güvenmemeli ve ödemelerini yapmamalılar İstanbul'da Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi yerlerde daha sık görülüyor. Bu bölgelerde genelde kiralar daha düşük olduğu için Suriyelilerin yaşadığı yerler. Ancak bu ilanlar arasında da çok sayıda dolandırıcı var" ifadelerini kullandı.