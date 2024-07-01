Suriyeliler akrabalarının evini kundakladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3'ü çocuk 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişinin bulunduğu evin camı, 2 Suriye uyruklu şahıs tarafından kırılarak, alev alev yanan bir yanıcı madde içeri atıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası şüpheliler kaçtı. Evde bulunan kadınların çocukları olay yerine çağrılan ekipler tarafından kurtarılırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

AKRABALARI ARANIYOR

Evde hasar meydana gelirken, polis ekipleri, Suriye uyruklu oldukları ve evlerdekilerle akraba oldukları tespit edilen 2 şüpheli kişinin yakalanması için çalışma başlattı.