Suriyeliler Gaziantep'te Türk esnafı kaçırdı! İşkence edip o anları videoya aldılar

Gaziantep’te bir Türk esnafın Suriyeli grup tarafından şehir dışına kaçırıldığı ve darp edildiği iddia edildi.

Sözcü'den Veli Toprak’ın haberine göre, Gaziantep’te elektrikçilik yapan esnaf Ercan Öztürk (40) husumetlisi olan Mehmet ve Fahri D. tarafından iki ayda üç kez tehdit edildi. Polise giderek bu kişilerden şikayetçi olan Öztürk silahla ve sözle tehdit edilmeye devam edildi.

"YAPTIKLARI İŞKENCEYİ VİDEOYA ALDILAR"

Kendi halinde elektrik işi yapan bir esnaf olduğunu söyleyen Öztürk, “Şikâyetçi olduğum kişiler Suriyeli bir grubu peşime taktılar. Elektrik arızası var diye çağırdılar ve beni kaçırdılar. İndiğimde arkamda duran kafama vurdu ve küfür etmeye başladı. Beni dövmeye başladılar. Aynı anda da yaptıkları işkenceyi videoya aldılar” dedi.

GASP EDİLDİ

Kendisini kaçıranların, bulundukları yere bir araç geldiğini görünce panik yapıp kaçtıklarını belirten Öztürk, “Beni kaçıran Suriyeli 5 kişi daha sonra bana ulaştı. ‘Biz bir kaç gün sonra karşıya (Suriye) geçeceğiz. Videoyu biz gittikten sonra kullan’ dediler” ifadelerini kullandı. Öztürk Suriyelilerin 850 TL parasını, telefonun ve hırdavat takımını aldıklarını söyledi.