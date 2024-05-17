Suriyeliler hızla doğururken Türkiye genç nüfusunu yitiriyor. TÜİK gerçeği ortaya koydu

Türkiye genç nüfusunun düştüğünü yaptığı açıklamayla ortaya koydu. Ülke nüfusunun yüzde 15,1'ini 15-24 yaş arası gençlerin oluşturduğu açıklanırken, bir gerçek de ortaya döküldü. 2080 yılında Türkiye'deki genç nüfusun oranı yüzde 11,1'e düşmesi tahmin ediliyor. Ya Suriyelilerin nüfusu ne olacak...O belli değil.

TÜİK gözler önüne serdi. Türkiye Nüfusunun yüzde 15,1'ini gençler oluşturuyor. Bu rakamın 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği tahmin ediliyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluşturdu. TÜİK verilerine göre ülkenin genç nüfusunda sayı düşüyor. Bunun yanında Türkiye'ye göç eden Suriyeliler yüksek doğum oranını, ülke gençliğinin ileride zorluklar yaşayacağını gözler önüne serdi.

Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler verileri de Türkiye'de genç nüfusun oranının düştüğünü gözler önüne serdi. Çünkü 1950 yılında 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluşturuyordu. Bu oran 2013 yılında yüzde 16,6 ve 2023 yılında yüzde 15,1 oldu. TÜİK'e göre bu oran ileriki yıllarda daha da düşecek. Bunu Türkiye İstatistik Kurumu grafikle anlattı.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.Bu rakamlara göre, ülkedeki Suriyelilerin doğum oranına göre 2080 yılında Türk nüfusunun anavatınında azınlığa düşme riski olduğunu gözler önüne serdi.

GENÇ NÜFUSUN TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ ORANI, 1935-2080

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFSU AB ORANINA GÖRE YÜKSEK AMA DÜŞÜŞTE

Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,1 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,6 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,5 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 8,9 ile Bulgaristan, yüzde 9,5 ile Litvanya ve Slovenya, yüzde 9,7 ile Polonya ve Letonya olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,5 ile Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 21,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,1 ile Şırnak ve Siirt, yüzde 20,2 ile Bayburt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 12,1 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 12,2 ile Muğla ve yüzde 12,4 ile Ordu izledi.

İLLERE GÖRE GENÇ NÜFUS ORANI, 2023

Genç nüfusun %30,3'ünün 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2023 yılında genç nüfusun %30,3'ünün 15-17 yaş grubunda, %19,4'ünün 18-19 yaş grubunda, %29,4'ünün 20-22 yaş grubunda ve %20,9'unun ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

YAŞ GRUBUNA GÖRE GENÇ NÜFUS ORANI, 2023

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki gençler için 63,5 yıl oldu

Hayat Tabloları, 2020-2022 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,5 yıl, erkekler için 74,8 yıl ve kadınlar için 80,3 yıl oldu.

Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresinin 63,5 yıl, erkekler için 60,8 yıl ve kadınlar için 66,2 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE GENÇ NÜFUSUN BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ, 2020-2022

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,6 katı oldu

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2023 yılında yüzde 96,4'ünün hiç evlenmemiş, yüzde 3,5'inin evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 86,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 12,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 51,2 oldu

Türkiye'de 2021/'22 öğretim yılında yüzde 44,7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2022/'23 öğretim yılında yüzde 46,0'a yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 40,3'ten yüzde 41,1'e kadınlarda ise yüzde 49,2'den yüzde 51,2'ye yükseldi.

EĞİTİM SEVİYESİ VE CİNSİYETE GÖRE OKULLAŞMA ORANI, 2022/'23

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,5 oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2022 yılında yüzde 43,8 iken 2023 yılında yüzde 45,6 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2022 yılında yüzde 56,2 iken 2023 yılında yüzde 57,4, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında yüzde 31,0 iken 2023 yılında yüzde 33,1 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2022 yılında yüzde 19,4 iken 2023 yılında yüzde 17,4 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2022 yılında yüzde 16,4 iken 2023 yılında yüzde14,3, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında yüzde 25,2 iken 2023 yılında yüzde23,2 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2022 yılında yüzde 24,2 iken 2023 yılında yüzde 22,5 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2022 yılında yüzde16,4 iken 2023 yılında yüzde15,6, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında yüzde 32,3 iken 2023 yılında yüzde 29,8 oldu.

KURUMSAL OLMAYAN GENÇ NÜFUSUN İŞGÜCÜ DURUMU, 2023