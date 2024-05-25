Suriyeliler hortum sistemi ile kaçmaya çalıştı. Kemal Sunal’ın filmi gerçek oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Suriyeliler hortum sistemi ile kaçmaya çalıştı. Kemal Sunal’ın filmi gerçek oldu

Polis ekiplerinin Edirne’de yakaladığı Suriyelilerin hortum sistemi ile kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Suriyelilerin son görüntüsü akıllara Kemal Sunal’ın ünlü filmini getirdi.

Özellikle Suriye ve Afganistan’dan gelen kaçaklar Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Sayıları 10 milyonlarla ifade edilen sığınmacı ve kaçakların bir kısmı Avrupa’ya kaçak yollarla gitmeye çalışırken yakalanıyor. Bunun son örneği Edirne’de yaşandı.

Edirne’den yurt dışına çıkmaya çalışan 2 Suriyeli bir cipin koltuğunun altında bulundu. Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına alırken, Suriyelilerin nefes alması için kullanılan akıl almaz yöntem ortaya çıktı. Aracın arka koltuğunun altında bulunan Suriyelilerin nefes alması için hortum sistemi kurulduğu görüldü.

Polis ekiplerinin Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki koordineli çalışma sonucu yakalanan Suriyeliler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Araç sürücüsü T.P. hakkında, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

AKILLARA KEMAL SUNAL'IN ÜNLÜ FİLMİ GELDİ

Suriyelilerin kullandığı hortum sistemi akıllara başrollerini Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı ‘Davaro’ filmini getirdi. Filmde Şener Şen’in oynadığı ‘Sülo’ karakterinin hayatta kalması için sahte mezara hortum bağlanmıştı.

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