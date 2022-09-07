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Suriyeliler İzmir'de topluca volta attı

İzmir Menemen’de bir grup Suriyeli kaçak göçmen, gündüz vakti topluca cadde üzerinde yürüyerek adeta volta attı. Gövde gösterisi yaparcasına yürüyüş yapan Suriyelilerin bu tavrı büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 16:38
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:15
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Suriyeliler İzmir'de topluca volta attı

Suriyeliler İzmir'de topluca volta attı
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OdaTV'nin haberine göre, İzmirdecevirmeradar_35 adlı Instagram hesabı, İzmir Menemen’de Suriyeli kaçak göçmenlerin kalabalık halde gezdiği anların videosunu yayınladı.

Videoda kalabalık grubun, yol ortasında adeta gövde gösterisi yaparcasına yürümesi şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada yayınlanan video, kullanıcıların tepkisini çekti. Bazı vatandaşlar "Caddede yanlamasına yürüyen Suriyeliler, gövde gösterisi yaparcasına tavır sergiledi. Hava atarcasına yürüyen bu kişilerin savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini biliyoruz" dediler.

Suriyelilerin en ufak bir olayda Türkiye'yi terk etmesine kesin gözle baktığını belirten bir diğer vatandaş da "Onlar gününü gün ediyor. Benim Mehmetçiğim bu vatan toprağı için şehit düşüyor. Onlar ise plajlarda, eğlence merkezlerinde günlerini gün ediyor. Ne kimlik soran var ne de necisin diyen" yorumunu yaptı. 

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Leyla
7.09.2022 17:40
Avrupa bunları neden istediğine hala şaşıran var mı acaba??!  
 
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