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Kaçtıkları ülkenin bayrağıyla İstanbul'un göbeğinde denize girdi. Suriyeliler Suriye'de yapmadıkları milliyetçiliği Türkiye'de yaptı

İstanbul Avcılar’da Suriye bayrağı ile denize atlayan gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 16:58
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Suriyeliler kaçtıkları ülkenin bayrağıyla İstanbul'un göbeğinde denize girdi

Kaçtıkları ülkenin bayrağıyla İstanbul'un göbeğinde denize girdi. Suriyeliler Suriye'de yapmadıkları milliyetçiliği Türkiye'de yaptı
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2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı sonrasında milyonlarca Suriyelinin Türkiye'ye göç etmesi krizi sürüyor.  

Sığınmacıların, neredeyse her gün yaşanan skandallarla gündeme gelmesinin yanında; vatandaşların isyanına rağmen iktidar Suriyelileri göndermemekte kararlı.

İstanbul Avcılar’da Suriye bayrağı ile denize atlayan gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ paylaşımında; “Bu Suriyeli genç Avcılar sahilinde Suriye milliyetçiliği yaparken Mehmetçik Suriye’de savaşıyor. Hepsini geri yollayacağız. Git bayrağını Suriye’de dalgalandır. Zafer Turizm tek yönlü Şam seferlerine Haziran 2023’de başlıyor.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve görüntüler:

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