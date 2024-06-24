Suriyeliler Lübnanlı iş insanını 5 milyon dolar dolandırdı. Lübnan Türkiye'ye nota verdi

İddialara göre, Lübnan uyruklu iş insanı J.R. Türkiye’den kendi işletmesi için mal almak istedi. Gaziantep’te yaşayan Suriye uyruklu Zakaria Alhussin ise J.R.’ye polyester malzeme fotoğrafları yollayarak satış teklifi sundu.

Ancak J.R., fiyatı yüksek diye teklifi reddedince. 1 ay sonra ise Muhammed Elhüseyin, kardeşinin adını vererek uygun bir teklif sundu. J.R. malları görmek için Türkiye’ye geldi.

LÜBNANLI İŞ İNSANINI 5 MİLYON DOLAR DOLANDIRDI

Sanıklar Muhammed Elhüseyin ve Zakaria Alhussin, ilk olarak amca-yeğen olduklarını iddia ettiler fakat daha sonra gerçekler ortaya çıktı. İkilinin aslında baba-oğul oldukları anlaşılıldı.

Baba Zakaria ve oğulları Muhammed ile Ammar, Gaziantep'te başka bir fabrikaya ait olduğu belirtilen bir sözleşmenin noter onaylı olmasını isteyen J.R.'yi kandırdı. Zakaria ve Muhammed, noter damgası, imza ve noterin ismini taşıyan sahte belgeyi hazırlayarak J.R.'yi ikinci kez kandırdılar

Ayrıca J.R., sanıkların verdiği bir kişi ile Google çeviri üzerinden iletişim kurmuş ve bu kişinin avukat olduğuna inandı.

2022'den 2023 ortasına kadar J.R., sanıklara iş için 5 milyon dolar gönderdi ancak mal sevkiyatı gerçekleşmedi. Muhammed Elhüseyin'in eşi, J.R. ile iletişime geçerek dolandırıldığını ve kimseye söylememesini istedi. J.R. bu durum üzerine Gaziantep'e gitti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, TÜRKİYE’YE NOTA VERİLDİ

Lübnanlı iş insanı 4 Haziran 2023'te Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca Ankara Lübnan Büyükelçiliği'ne de başvurdu. Büyükelçilik, Türkiye'ye nota vererek dolandırıcılık olayının çözümü için destek istedi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine harekete geçerek dört Suriyeli hakkında "nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açtı.

Ayrıca MASAK, sanıkların elde ettikleri parayla 8 lüks daire, 26 lüks araba ve 185 bin dolar satın aldıklarını ve aynı gün içinde Suriyeli akrabalarına devrettiklerini tespit etti.

Baş şüpheli Muhammed Elhüseyin ise uzun süre arandıktan sonra kendi isteğiyle gelip ifade verdi ve tutuklandı. Ancak kara para aklama soruşturmasının devam etmesine rağmen delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildi.