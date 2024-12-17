Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Ali Yerlikaya açıkladı

Sinan Burhan'ın aktardığı bilgilere göre Ali Yerlikaya Suriye'de güvenlik sağlandığı takdirde geri dönüşlerin olacağını söyledi.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından gözler Türkiye'deki Suriyelilere çevrildi. 'Suriyeliler ülkelerine dönecek mi?' sorusunun yanıtını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile söyleşi yapan Sinan Burhan'dan geldi. Burhan, Ali Yerlikaya'nın yanıtlarını izleyicilerle paylaştı.

'DÖNÜŞLERİN HIZLANMASI BEKLENİYOR'

Burhan, "Sayın Ali Yerlikaya'nın ifadesi şu; 9-13 tarihleri arasında 7 bin 621 kişi, 9 Aralık'ta bin 259; 10 Aralık'ta bin 669, 11 Aralık tarihinde bin 293, 12 Aralık'ta bin 553, 13 Aralık tarihinde 1847 kişi ülkelerine döndü. HTŞ tarafından ele geçirilmeden, Esad zulmü bitmeden önceki dönüş bu. Bu saatten sonra çok hızlanmasını bekliyorlar. Hükümetin kurulması bekleniyor, güvenliğin sağlanması bekleniyor" ifadelerini kulandı.

'GÜVENLİK SAĞLANDIĞI TAKDİRDE...'

Bakan Ali Yerlikaya'nın ifadelerini aktaran Sinan Burhan, "İçişleri Bakanımızın açıklamalarından edinmiş olduğumuz büyük bir heyecan var. 'Orada güvenlik sağlandığı takdirde Suriye’ye dönüşler' olacak diyor" diye konuştu.