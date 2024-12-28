Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarını oynattı! İstanbul'un 4 ilçesine dikkat...

Suriye'de Baas rejimi devrildi, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü başladı. 30 bine yakın Suriyeli dönüş yaparken, binlercesi de gitmek için hazırlık yapıyor. Peki bu durum emlak sektörünü etkiledi mi? Kiralık ev sayısında yaşanan artışın ana sebebi bu mu? İşte piyasalarda son durum...

DÖRT İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ

ATV Haber’de yer alan habere göre; Esad'ın devrilmesiyle İstanbul'da kiralık ev sayısı arttı, fiyatlar gerilemeye başladı. Çarpıcı iddia İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Biçkioğlu’ndan geldi. Biçkioğlu "15-20 günden beri 4-5 tane kiracım, Suriyeli oturmaktaydı, valizini alıp gittiler. Şu anda elimde 5-6 tane Suriyelilerin boşalttığı daireler var" dedi.

Biçkioğlu, 3 oda bir salon, daha önce Suriyelinin oturduğu ve kirası 25 bin TL bandında olan bir daireyi örnek gösterip "Şu anda 18 bin TL. Bu arkadaşımız dekorasyon, iç dekorasyon işleri yapıyordu, marangoz vesaire seramik gibi" dedi.

Suriyelilerin dönüşü henüz bir hayli az ama emlakçılara göre kiralık ev sayısı giderek artacak. Biçkioğlu "Fatih, Esenyurt, Bağcılar ve Esenler daha yoğunlukta. En çok Suriyelilerin yaşadığı bölge, başta Fatih olmak üzere" ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR DÜŞTÜ ANCAK BOŞ KALDILAR"

Kiralık evlerin artışındaki tek sebep Suriyelilerin gitmeye başlaması değil, gayrimenkul piyasasında ev satışları bir hayli yükseldi. Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 61 daha fazla ev satıldı. Bu da kiralık evlere olan talebin düşmesinin nedenlerinden biri. Biçkioğlu "Fiyatlarını da yüzde 10-15 gibi düşürmemize rağmen boş olarak beklemekte" dedi.