Suriyelilerin evlerine baskın! 13 kaçağa 296 bin TL ceza kesildi

Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere, ülkeye kaçak yollarla girdikleri için toplamda 296 bin 850 TL ceza kesildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Cerrah Mahallesi'nde bir evde kaçak yollarla Türkiye'ye giren Suriye uyruklu 13 kişinin bulunduğu bilgisini aldı. Ekipler, söz konusu adrese baskın yaparak 13 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

CEZAİ İŞLEM VE SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmeleri için Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Göçmenlere, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre, Türkiye'ye yasa dışı giriş yaptıkları için her birine 22 bin 834 TL olmak üzere toplamda 296 bin 850 TL cezai işlem uygulandı.

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