Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Kaynak: İHA
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriye'deki 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejiminin çökmesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin memleketlerine dönüşleri sürüyor.

Suriye'deki 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejiminin çökmesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin memleketlerine dönüşleri sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yapıyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerindeki iç savaşın sona ermesinin ardından memleketlerine dönme kararı aldıklarını belirterek bu süreçte kendilerine ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür ediyor.

Suriyeli mülteciler, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Artık memleketimize dönme vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Türkiye bize çok yardımcı oldu ve burada güvende yaşadık. Şimdi evimize dönmenin zamanı geldi" dedi.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapmak isteyen mülteciler arasında yoğunluk dikkat çekerken, Suriye'nin yeniden güvenli bir bölgeye dönmesiyle birlikte daha fazla mültecinin memleketlerine dönmeye başlaması bekleniyor.

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